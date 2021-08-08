Президент и владелец «Спартака» Леонид Федун уговорил Зарему Салихову удалить свой телеграм-канал. После обращения с ультиматумом болельщиков московского клуба, Федун осознал, что спор его супруги с бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым вносит «деструктив» в команду и «позорит» ее.

Однако так просто удалить многотысячный канал Зареме не удалось. Из-за большого числа подписчиков Салиховой пришлось обратиться в техподдержку Telegram, с просьбой посодействовать с закрытием страницы.

На данный момент Зарема сделала канал приватным, закрыв возможность подписываться и оставлять комментарии под постами.