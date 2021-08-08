Олимпийская сборная России обыграла уральский «Автомобилист» в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Для подопечных Игоря Ларионова – это первая победа. Встреча завершилась со счетом 2:1 ОТ(1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Хоккеисты сборной в меньшинстве распечатали ворота уральцев. Первой шайбой встречи отметился форвард системы СКА Фёдор Свечков с передачи Егора Савикова.

Отыграть шайбу екатеринбуржцам удалось на 34-й минуте. Гол на счету Семёна Казимова, в ассистентах Юрий Салов и Егор Платонов.

В дополнительное время победную шайбу забросил Владимир Грудинин с передачи Фёдора Свечкова.

Напомним, ранее в трёх предыдущих матчах предсезонного турнира олимпийская сборная уступила омскому «Авангарду» (1:5), челябинскому «Трактору» (0:4) и хозяевам турнира — «Сочи» (2:3).