Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в канун олимпийского сезона готовит три новые программы. Об этом сообщается на официальной странице Федерации фигурного катания Петербурга в «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба Федерации, Туктамышева будет выступать в короткой программе под музыку из танго «Oblivion» в исполнении японской певицы Misia. Хореографом программы выступил известный фигурист Илья Авербух.

Также фигуристка покажет две произвольные программы, одна из которых будет поставлена на композицию «Arabia» ливанской скрипачки Hanine El Alam. Во второй «произволке» Туктамышева будет выступать под произведение «My love… Music» за авторством композитора и музыканта Артёма Узунова (музыкант славится восточными мотивами в произведениях). Хореографом программы выступит Никита Михайлов.