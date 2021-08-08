Российский тренер по танцам на льду Елена Соколова рассказала о том, с какими сложностями ее группе приходится сталкиваться в тренировочном процессе.

«На лед мы выходим после десяти вечера и катаемся здесь, пока не выгонят. Домой едем на машинах, подростки — на такси. Детей родители, конечно же, встречают», — сказала Соколова в интервью «Матч ТВ», добавив, что все её дуэты состоят в сборной Петербурга, а Екатерина Миронова/Евгений Устенко числятся в резерве сборной России, но финансирования нет.

«От сборной города моя группа за все 12 лет не получила ни копейки. Спасибо Академии за коньки, костюмы и лед, который нам дают! Хоть и по остаточному принципу», — отметила Соколова, добавив, что поездки на крупные российские турниры оплачиваются, а все международные — из собственных денег.

«Последние четыре года нам не оплачивают даже сборы. Они положены всем членам сборной города, но на танцы не выделяют денег. Мне кажется странным, что фигуристы вынуждены платить даже за сборы на территории своего города», — подчеркнула Соколова.