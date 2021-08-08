Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова приняла решение удалить свой телеграм-канал, в котором раскрывала подробности внутренней жизни клуба.

Слова Салиховой цитирует портал «Чемпионат».

«Пропала необходимость в телеграме. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду», — заявила Салихова.

По словам супруги владельца клуба, у «Спартака» впереди важные игры и стоит сосредоточиться на результате.

Напомним, Зарема Салихова завела телеграм-канал весной 2021 года, в нем она публиковала сообщения по поводу того, как некомпетентно себя ведут люди в руководстве клуба. В последние несколько недель клуб покинули медиадиректор Антон Фетисов и спортивный директор Дмитрий Попов.