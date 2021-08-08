Чешский футбольный тренер, экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил переход в стан «сине-бело-голубых» бразильца Клаудиньо.

Слова Петржелы цитирует Sport24. Тренер поздравил бывший клуб с приобретением Клаудиньо.

«Теперь у «Зенита» есть еще один повод для гордости — два олимпийских чемпиона, при этом играющие в одной сборной. Я думаю, что Малком и Клаудиньо — это те легионеры, чья польза совершенно ясна», — отметил тренер, добавив, что Сергей Семак найдёт нужную позицию для каждого игрока в каждом конкретном матче. Именно поэтому Петржела рад приходу Клаудиньо.

«Зенит» сейчас великолепно идёт в чемпионате. У него получается показывать тот футбол, в который он хочет играть — замечательный, интересный, со множеством голов. Верю, что дальше будет ещё лучше», — сказал Петржела.