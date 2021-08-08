Летние Олимпийские игры в Токио были официально объявлены закрытыми. На церемонии закрытия игр об этом объявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Напомним, Олимпиада в Токио стартовала в пятницу, 23 июля, последний соревновательный день прошёл сегодня, 8 августа. За это время было разыграно 339 комплектов наград.

В общем медальном зачете первое место заняла команда США: спортсмены из этой страны завоевали 39 золотых медалей, 41 серебряная, 33 бронзовые награды. Второе место заняла команда Китая, третье — сборная Японии (хозяйка турнира). Россия расположилась на пятой позиции с результатом в 20 золотых, 28 серебряных наград и 23 бронзовых медали.

По числу наград за Олимпиаду Россия превзошла свой результат на играх в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Пекине.