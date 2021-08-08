Петербургский СКА сегодня, 8 августа, сыграет против омского «Авангарда» на предсезонном хоккейном турнире Sochi Hockey Open.

Начало матча назначено на 17:30 по московскому времени. Игра состоится в Сочи на арене ледового дворца «Шайба» в Олимпийском парке.

Прямую трансляцию матча можно будет бесплатно посмотреть на официальном сайте СКА. Трансляция будет доступна здесь.

На этом турнире СКА уже выиграл один матч и дважды проиграл. Вначале петербуржцы обыграли ХК «Сочи» со счетом 3:0, а затем уступили по буллитам екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 3:4. В третьем матче СКА уступил челябинскому «Трактору» с минимальным счётом. Пока армейцы с Невы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.