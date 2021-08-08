Болгарская гимнастка Мадлен Радуканова высказалась о победе в групповом многоборье на Летних Олимпийских играх в Токио — 2020. Серебро досталось представительницам России.

«То, что нам удалось осуществить мечту, теперь превосходит всё. Мы надеялись на справедливость, и она восторжествовала. Мы счастливы!» — заявила Радуканова, чьи слова цитирует Sportal.

Отметим, 20 лет спортсменки сборной России завоевывали золотые награды на Олимпийских играх — как в индивидуальном многоборье, так и в групповом. На Олимпиаде в Токио в личном многоборье золото взяла израильская гимнастка Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина стала второй, Арина Аверина — четвертой. В групповом многоборье и квалификацию, и финальные соревнования выиграла команда Болгарии, а россиянки финишировали лишь вторыми.