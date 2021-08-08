Украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту Ярослава Магучих получила огромное количество негативных комментариев из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене после завершения соревнований.

В аккаунте легкоатлетки в Facebook появилось множество оскорбительных комментариев, к примеру пользователь Merida Kalakhari написала: «Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?». «Позор — военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! <…> Это не представительница Украины, это стыд Украины», — написал пользователь Andriy Borodavko.

После этого стало известно, что Ярославу Магучих вызывают в Министерство обороны Украины для дачи объяснений. Зам министра обороны Анна Маляр написала в своем Facebook, что неосторожное поведение спортсменов «может стать объектом информационных спецопераций врага» и сообщила, что проведёт встречу с Магучих.