Российская фигуристка, чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева будет катать в сезоне-2021/22 прошлогоднюю произвольную программу под песню «Reflection» из мультфильма «Мулан».

Уже проверенную сезоном произвольную программу Акатьева показала на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске.

Короткая программа у Акатьевой новая, она поставлена под композиции Эцио Боссо: «Clouds, The Mind Of The Wind» и «Smiles For Y». Постановкой обеих программ Акатьевой занимались Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Сезон-2021/22 станет для Софьи Акатьевой первым на международном уровне, до этого она соревновалась только внутри России. В начале июля спортсменке исполнилось 14 лет.