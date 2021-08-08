Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила судейство соревнований по художественной гимнастике в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Российские гимнастки выиграли серебро, золото досталось болгаркам.

Слова Тарасовой цитирует портал «Чемпионат». По мнению тренера, все стало ясно еще после личного многоборья.

«Я уже в субботу думала, что у России будет серебро в командных выступлениях. Соревнования можно было не проводить. Вчера взялись, а сегодня продолжили начатое», — отметила Тарасова, вспомнив, что в индивидуальном турнире также выступала болгарка, и российские гимнастки опередили ее — на 7 и на 1,5 балла.

«Если судить по вчерашнему дню, то мы же им не проиграли? Не проиграли. Зато сегодня проиграли. Как такое бывает?» — сказала Тарасова.