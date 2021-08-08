Российская фигуристка, призер первенства России среди юниоров Аделия Петросян будет исполнять в новом сезоне новую произвольную программу.

Фигуристка представила новую постановку на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске. Новая произвольная программа поставлена под микс песен Билли Айлиш «No Time To Die» и певицы Сиары «Paint It, Black». Постановщиками программы выступили Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Отметим, короткую программу Петросян оставила с прошлого сезона, она продолжит исполнять постановку танго «A Evaristo Carriego».

Напомним, Аделия Петросян в сезоне-2021/22 дебютирует на международном уровне, она выступит в серии Гран-при среди юниоров.