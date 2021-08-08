Российский биатлонист, чемпион Европы Матвей Елисеев рассказал о том, как ему удалось стать участником фестиваля Мартена Фуркада.

Слова Елисеева цитирует портал «Матч ТВ».

«Как получил приглашение на фестиваль Фуркада? Все просто: Мартен позвал через соцсети, я согласился, — рассказал спортсмен.

Помимо Матвея Елисеева в гонке на фестивале Фуркада выступят норвежские биатлонисты Тириль Экхофф, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Дале, словенец Яков Фак, француз Кентен Фийон-Майе и многие другие биатлонисты. Также среди участников значится фамилия российского лыжника Александра Большунова.

Фестиваль Nordic Festival состоится во французском Анси в начале сентября 2021 года. Сезон на Кубке мира по биатлону стартует в конце ноября.