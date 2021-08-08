Российская гимнастка, олимпийская чемпионка в команде и двукратный бронзовый призер ОИ Ангелина Мельникова рассказала о том, как ей пришлось менять программу незадолго до Олимпийских игр.

Слова Мельниковой цитирует сайт «Матч ТВ». Гимнастка рассказала, что у нее были проблемы с музыкой на вольных упражнениях — проблемы возникли за три недели до отъезда на Олимпиаду.

«Автор затребовал 25 тысяч долларов за использование музыки, мне в экстренном порядке пришлось поменять 30 секунд музыки, это половина моей программы», — сказала спортсменка, добавив, что в вольных упражнениях программа нарабатывается месяцами, идет проработка темпов, акцентов, музыкальных движений.

«Я ехала в Токио и не верила в свои вольные упражнения, потому что была уверена, что не успела их подготовить из-за этой музыки», — сказала Мельникова, подчеркнув, что возможно, это помогло ей лучше сконцентрироваться.