Российская фигуристка, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Александра Трусова поделилась фотографиями своего нового питомца — пуделя по имени Элла.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила совместное фото с новым щенком. «Вот такое чудо ко мне прилетело! Знакомьтесь, Элла!», — написала Трусова.

Также фигуристка поблагодарила за подарок официальный китайский фан-клуб: именно фанаты из Китая помогли прислать Трусовой питомца из Поднебесной. Исходя из сообщения в «Инстаграме» фан-клуба, Саша и её родители сами выбрали собаку и купили её, а болельщики помогли найти заводчика и отправить щенка.

В семье Александры Трусовой до этого уже жили четыре питомца. Полгода назад спортсменка завела себе собаку по имени Алита, также у неё живут той-терьер Тина, пудель Лана и хаски Джек.