Футбольный клуб «Ростов» не сумел обыграть подмосковные «Химки» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Арена-Химки» в Подмосковье и завершилась со счётом 1:1. Главным арбитром встречи выступил Павел Шадыханов.

В первом тайме в составе «Ростова» отличился Николай Комличенко с передачи Кэнто Хасимото. Во втором тайме «Ростов» пропустил с пенальти: забил полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

Отметим, этот матч стал первым для «Ростова» под руководством главного тренера Юрия Семина. Первые два тура командой руководил Валерий Карпин, который оставил команду, поскольку подписал контракт со сборной России по футболу. В первых двух турах «Ростов» проиграл — «Динамо» и «Зениту».