Аргентинский нападающий Лионель Месси написал пост, посвящённый его уходу из испанской «Барселоны».

В своем «Инстаграме» Месси разместил фото с прощальной пресс-конференции и отметил, что ему бы хотелось уйти по-другому.

«Я хотел бы продолжать играть здесь, я сделал для этого всё, и, в конце концов, этого не произошло. У меня есть только слова благодарности всем тем, кто окружал меня в клубе столько лет», — сказал Месси, добавив, что болельщики отдавали ему всю свою любовь, и он отвечал им тем же, отдавал всего себя, играя в сине-гранатовой форме.

«Я ухожу, но это не прощание, увидимся позже», — написал Месси. Он провел в каталонском клубе более 20 лет, а дебютировал за основную команду в 2003 году.