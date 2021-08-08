Петербургский СКА уступил омскому «Авангарду» в матче предсезонного товарищеского турнира Sochi Hockey Open.

Игра прошла на арене ледового дворца «Шайба» в олимпийском парке Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Авангарда». Матч прошел без зрителей.

Отметим, счёт в матче был открыт только в середине третьего периода: первые двадцатиминутки прошли без заброшенных шайб. На 49-й минуте отличился Дмитрий Шевченко, автором результативной передачи стал Наиль Якупов.

Таким образом, СКА потерпел на турнире в Сочи три поражения подряд — от «Автомобилиста», от «Трактора» и от «Авангарда». В первом туре петербургские хоккеисты разгромили ХК «Сочи» со счетом 3:0. В турнирной таблице СКА занял 4-е место.