Стало известно, когда президент Российской Федерации Владимир Путин проведет прием с российскими участниками Олимпиады-2020 в Токио.

В понедельник, 9 августа, прием олимпийцев пройдет в Большом Кремлевском дворце. Подобные встречи также проходили после Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро или после Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во время встречи президент пообщается с победителями и призерами Олимпийских игр, вручит им государственные награды.

Напомним, сборная России сумела завоевать 71 медаль на Олимпийских играх в Токио. В командном медальном зачете Россия заняла пятое место, российские олимпийцы завоевали 20 золотых медалей, 28 серебряных наград и 23 бронзовых. По общему числу наград сборная России опередила свой же результат на играх в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Пекине.