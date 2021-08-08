Российская легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, как провела день после победы на Олимпийских играх в Токио.

Во время эфира «Из России с любовью» на канале «Матч ТВ» Ласицкене отметила, что сна в ночь после победы у нее не было.

«Мы в три ночи вернулись в деревню, поужинали, я не могла уснуть, потому что разговаривала с супругом и родителями. После такого финала очень сложно уснуть любому человеку», — сказала спортсменка, добавив, что поспала только три часа днем, но по другому и быть не могло.

По словам легкоатлетки, она еще не открывала поздравления, но всем обязательно ответит. «Я даже не представляла, что могу столько людей осчастливить», — сказала Ласицкене.

Напомним, Мария Ласицкене завоевала золото Олимпиады с результатом в 2 м 4 сантиметра.