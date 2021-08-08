Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о выступлении сборной России на Летних Олимпийских играх в Токио.

Слова Родниной цитирует телеграм-канал «Единая Россия. Официально».

«Эта Олимпиада показала, что мы «генерально» с допингом справились. Спасибо и Олимпийскому комитету, который иногда принимал решения, с которыми была не согласна WADA, и, конечно, ребятам, которые выступали без публики», — отметила экс-фигуристка, добавив, что спорт без зрителей на трибунах и без эмоциональной волны от болельщиков — это огромное испытание, с которым все справились.

Напомним, сегодня, 8 августа, Летние Олимпийские игры были признаны закрытыми. Российские спортсмены завоевали на них 71 медаль.