Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал о том, с какими элементами ультра-си Софья Самоделкина работала в недавнее время.

В интервью ФФККР Давыдов отметил, что в конце сезона-2020/21 Самоделкина учила четверной лутц, риттбергер, почти все четверные прыжки. Поскольку не было соревнований, можно было посвятить этому время.

«Сейчас, в начале сезона, конечно, сосредоточились на тех элементах, которые нужны, потому что надо успеть подготовиться к первым стартам. Это на данный момент самое важное, а не попытки угнаться сразу за всем», — отметил Давыдов.

По словам тренера, пока фигуристка вставляет в короткую программу тройной аксель, в произвольную — два четверных сальхова и тройной аксель. «По сезону решим, что дальше», — отметил Давыдов.