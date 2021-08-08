Испанские СМИ сообщают о том, что юридическая фирма, представляющая интересы членов клуба «Барселоны«, подготовила обращение в Европейскую комиссию по трансферу Лионеля Месси в «ПСЖ«.

Газета Marca сообщает, что болельщики «Барселоны» стараются делать все, чтобы не допустить перехода экс-форварда «сине-гранатовых» в парижский клуб.

В самой жалобе указано, что в сезоне-2019/20 «ПСЖ» тратил 99% доходов клуба на зарплаты игроков, в то время как «Барселона» тратила всего 54% доходов. С точки зрения правил финансового фэйр-плэй «ПСЖ» находится в гораздо худшем положении, чем «Барселона», а значит, подписание Лионеля Месси приведёт к нарушению правил.