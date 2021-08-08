Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о форме нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на старте сезона.

Слова Орлова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Сейчас он выглядит очень плохо. В матче с «Краснодаром» пользы от него не было. И бежит он не так… Пока это проблема для Семака, который хочет играть в скоростной футбол», — отметил Орлов, добавив, что Дзюбе необходимо что-то менять.

«Если ситуация не поменяется, возможно, Артем сядет на скамейку», – добавил Орлов.

Напомним, Артем Дзюба сыграл в чемпионате России три матча в сезоне-2021/22, но пока не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой передачи. В двух матчах из трех Дзюба выходил на поле менее, чем на 70 минут.