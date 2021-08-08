Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась о победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио и объяснила свой комментарий.

«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам, феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула», — написала Утяшева в своем «Инстаграме».

На эти слова отреагировала актриса, мастер спорта по художественной гимнастике Мария Кожевникова, которая отметила, что Ашрам взяла золото, пусть и потеряла предмет, и это позор судьям.

Утяшева отметила, что у нее нет претензий к гимнасткам, но есть вопросы к судьям.

«Я против того, чтобы за счёт судеб спортсменов разбирались в политике. Девочки все достойные, все старались. А умалять достоинства конкурента – это не по-спортивному», — добавила Утяшева.