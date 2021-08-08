Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче 3-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо». Игру судил арбитр Владислав Безбородов.

В первом тайме ЦСКА удалось выйти вперед: на 8-й минуте забил гол Чидера Эджуке. «Динамо» удалось перевернуть игру во втором тайме: на 58-й минуте Даниил Фомин отличился с пенальти, а на 73-й минуте оформил дубль. Пенальти для Фомина заработал Арсен Захарян, его назначили после просмотра видеоповтора.

Отметим, «Динамо» одержало уже три победы подряд на старте чемпионата России. У ЦСКА, в свою очередь, второе поражение подряд — в прошлом туре они проиграли «Локомотиву».