Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подвел итоги Летних Олимпийских игр в Токио — 2020 для спортсменов сборной России.

По словам Васильева, накануне игр перед спортсменами ставилась задача завоевать как минимум 50 медалей, а в итоге сборная завоевала 71 награду, что является лучшим показателем с 2004 года. Но по количеству золотых медалей Россия оказалась лишь на 5-м месте, и это худший показатель в истории отечественного спорта.

«В отличие от коллег из национальной сборной по футболу, в последние годы наши олимпийцы в полной мере испытывают беспрецедентный «антидопиноговый» пресс. Кампания по травле россиян началась после нашей триумфальной Олимпиады в Сочи и год от года только усиливается«, — заявил эксперт, напомнив, что из-за решения исполкома ВАДА в Токио россияне выступали без флага, гимна и под аббревиатурой ОКР или ROC.

«Казалось бы, такой сильный демотиватор должен был нанести нам непоправимый моральный урон. Прибавим сюда общие для всех антиковидные ограничения (отсутствие зрителей, масочный режим и т.д.), что также не прибавило оптимизма. Однако сегодня стало очевидным, что события последних лет на самом деле только укрепили моральный дух наших спортсменов. Да, по золоту мы скатились на 5 место. Тем не менее, с начала Олимпиады в Токио у нашей команды не было ни одного безмедального дня«, — сказал Васильев.

По словам экс-спортсмена, любая Олимпиада — это время сбывшихся и несбывшихся надежд, сюрпризов и разочарований. Васильев подчеркнул, что девушки-синхронистки не подвели российскую команду и принесли золота, однако в таких артистических видах многое зависит от судейства.

«Главная трагедия Токио-2020 – беспрецедентное решение судей лишить наших «художниц» заслуженного золота. Впервые за два десятилетия наша команда по художественной гимнастике не взяла ни одной золотой медали. Зато неожиданно порадовали стрелки, выдав лучший результат с ОИ 2004 года. В итоге они стали вторыми по количеству медалей и третьими по золоту. Наши спортивные гимнасты выполнили медальный план, опередив американцев в зачете. А фехтовальщики не оправдали прогноз по медалям, но в лучшую сторону: вместо планируемых 7 взяли 8 наград!«, — добавил Васильев, отдельно отметил дзюдоистку Мадину Таймазову, которая привезет в Санкт-Петербург бронзовую медаль.

«В целом я оценил бы итоги Олимпиады в Токио для нас как позитивные. А разбор полетов, конечно, будет, но это – уже совсем другая история», — заключил эксперт.