Канадская спортивная пара Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд снялась с произвольной программы на первом совместном турнире в карьере — Championnats québécois d’été 2021.

После короткой программы Джеймс и Редфорд лидировали в турнирной таблице, за своё выступление они получили от судей 68,45 балла за свое выступление. Тройная подкрутка была выполнена лишь на второй уровень, тодес судьи оценили на первый уровень, но в остальном фигуристы выполнили элементы на плюсы.

О причинах снятия Джеймс и Редфорда с произвольной программы ничего не сообщается. Победу на турнире одержала пара Деанна Стеллато/Максим Дешам.

Напомним, Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд возобновили спортивные карьеры и встали в пару только весной 2021 года.