Почетный президент Российского Футбольного Союза Вячеслав Колосков высказал мнение о том, что в чемпионате России по футболу нельзя отменять лимит на легионеров.

Слова Колоскова цитирует портал Sport24. Эксперт отметил, что сейчас хорошие российские клубы подписывают только иностранных футболистов.

«Это говорит о том, что при отмене лимита у нас не будет сборной России. Ее не останется физически, и мы останемся без нее. Из россиян в лиге останется 5-6 вратарей и 3-4 игрока, которые будут играть», — сказал Колосков, добавив, что в еврокубках будут выступать по 9 иностранцев в составе, и они не будут представлять российский футбол.

«У меня твердая позиция по этому вопросу – лимит «6+5». Именно при нем Газзаев выигрывал Кубок УЕФА, а «Зенит» повторял этот успех», — подчеркнул Колосков, добавив, что лимит стоит не только сохранить, но и ужесточить.