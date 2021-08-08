Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий озвучил причины поражения команды в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо».

Слова тренера цитирует портал «Чемпионат».

«Совершали достаточно глупых и неоправданных ошибок. Можем улучшить игру за счёт организации, анализа. Ждём этого от следующего матча», — отметил Березуцкий, подчеркнув, что не хотел бы говорить о характере судейства в матче, поскольку это и по регламенту делать нельзя, однако стиль Владислава Безбородова ему не понравился.

«Первый тайм был для нас достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе. Травму получил Заболотный», — сказал Березуцкий, добавив, что после этого команда перестала спокойно контролировать мяч.

Напомним, ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:2.