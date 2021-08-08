Главные новости с олимпийских просторов и российских полей — в традиционном обзоре спортивных событий дня на Nevasport за 8 августа:

Российские гандболистки завоевали серебро ОИ в Токио

Женская сборная России по гандболу в финальном матче Олимпийских игр в Токио не смогла обыграть сборную Франции и завоевала олимпийское серебро. Встреча завершилась со счетом 25:30 в пользу французских спортсменок.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро ОИ в Токио

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио. Гимнастки принесли 70-ю по счету медаль в медальный зачет. В составе сборной принимали участие в турнире гимнастки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Спортсменки соревновались в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами. В сумме по итогам двух упражнений команда получила 90,400 балла.

СКА с минимальным счётом проиграл «Авангарду» на Sochi Hockey Open

Петербургский СКА уступил омскому «Авангарду» в матче предсезонного товарищеского турнира Sochi Hockey Open. Игра прошла на арене ледового дворца «Шайба» в олимпийском парке Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Авангарда». Матч прошел без зрителей.

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА в 3-м туре РПЛ, у Фомина — дубль

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче 3-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22. Игра на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 2:1. В составе ЦСКА отличился Эджуке, за «Динамо» оформил дубль Фомин.

«Рубин» обыграл «Ахмат», решающим мячом в матче стал автогол Янку

Казанский «Рубин» сумел обыграть «Ахмат» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Казани на стадионе «АК Барс Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Решающим голом на 86-й минуте встречи стал мяч Габриэля Янку в свои ворота.

«Химки» и «Ростов» поделили очки в матче 3-го тура РПЛ

Подмосковные «Химки» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 1:1.