Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл поделилась мнением о серебряной медали гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Золото, напомним, завоевала Линой Ашрам из Израиля.

«Не понимаю, в чём скандал? Спортсмен вышел, сделал своё, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду-1994. В 2018-м, когда Медведева и Загитова соревновались, была такая же ситуация. Медведева выиграла произвольную, но этого не хватило до золота. Да, я больше болела за Медведеву…» — написала Бал в своём «инстаграме».

Олимпийские игры, перенесенные с прошлого года, завершились 8 августа. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Впервые за 25 лет Россия осталась без золота в художественной гимнастике.

Победителем медального зачета стала сборная США, у которой 39 золотых, 41 серебряная 33 бронзовые медали.