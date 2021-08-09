Переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер» не состоится. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, сторонам не удалось достичь договоренности по сделке.

Ранее этот же источник утверждал, что «Байер» уже согласовал с Азмуном условия личного контракта. Ожидалось, что форвард будет зарабатывать по 2,8 млн евро за сезон, а его соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Сейчас Скира сообщает, что сделка с «Байером» сорвалась, но Азмун по-прежнему может перебраться в Европы. Им интересуется итальянская «Рома».

Напомним, Азмун присоединился к «Зениту» в 2019 года, до этого он защищал цвета «Рубина» и «Ростова». В прошлом сезоне форвард отыграл 24 матча в РПЛ, забил 19 мячей и сделал два голевых паса. С 2014 года Сердар играет за сборную Ирана.