Израильская гимнастка Офир Даян поддержала свою соотечественницу Линой Ашрам, завоевавшую золотую медаль Олимпийских игр в Токио в личном многоборье.

«Мы все плакали. Мы были друг с другом годами, мы все её знаем, она такая пушечная, она заслужила это. После первого упражнения мы уже сказали Ашрам, что это её золото. Она просто удивительна. Все должны нас бояться и уважать», — приводит слова Даян Walla.co.il.

Напомним, Ашрам боролась за победу с россиянкой Диной Авериной, которая в итоге заняла второе место. Её сестра Арина стала четвертой, а бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Российская сторона осталась недовольная судейскими оценками и тем, что победу одержала спортсменка, уронившая предмет в заключительном выступлении. Тренеры подавали протест на оценку Дины, однако он не был удовлетворен.