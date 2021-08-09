Известный телеведущий и журналист Владимир Познер поделился мнением о допинговых скандалах в российском спорте.

На Олимпийских играх в Токио одна из американских спортсменок намекнула на допинговые истории в России.

«Во-первых, это не Америка говорит, а одна американка. Я эту реакцию понимаю, но я ее не поддерживаю. Вообще тот скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим», — отреагировал Познер.

Журналист отметил, что общался с многими людьми, имеющими отношение к спорту, и все они признавали широкое употребление допинга.

«Когда это было обнаружено— мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», — приводит слова Познера «Матч ТВ».

По мнению журналиста, Россия заслужила санкции, поскольку было непонятно, как наказаны люди, имевшие отношение к распространению допинга.

«Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим», — сказал Познер.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио российская команда выступала без национальной символики: под флагом ОКР и с Первым концертом П.И. Чайковского вместо гимна. Санкции будут действовать до декабря 2022 года, поэтому на зимней Олимпиаде в Пекине россияне также выступят в нейтральном статусе.

В Токио-2020 сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.