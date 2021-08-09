Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов. В женском одиночном катании лидирует действующая чемпионка мира из России Анна Щербакова, имеющая 2723 балла.

Второе место занимает её соотечественница Александра Трусова (2392), третье — японка Рика Кихира (2271), четвертое — еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (1933).

Замыкает первую пятерку американка Брейди Теннелл, следом за ней располагается японка Каори Сакомото. Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная идет на седьмом месте. В топ-10 также входят американка Карен Чен и кореянки Ю Ён и Юлим Ким.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая в этом сезоне выходит во взрослые, располагается на 23-й строчке. Евгения Медведева идет 34-й, Алина Загитова — 36-й.