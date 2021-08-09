Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил недовольство состоянием газона на «Ак Барс Арене».

«Здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает… Они просто убили газон. Когда делаешь настил в жару, газон просто умирает. Мы уже миллион раз просили, говорили, приезжали, прислали агронома», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Специалист подчеркнул, что на тренировочной базе команды газон постоянно находится в идеальном состоянии, несмотря на регулярные занятия. Однако у футболистов даже нет желания приезжать и играть домашние матчи на «Ак Барс Арене».

Напомним, вчера, 8 августа, «Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 в матче третьего тура РПЛ. Набрав 9 очков, подопечные Слуцкого идут на втором месте в турнирной таблицы. Такое же количество баллов имеют «Зенит» и «Динамо».