Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов. В мужском одиночном катании лидирует двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, имеющий 2554 очка.
Второе место занимает двукратный чемпион мира американец Нейтан Чен (2040), третьим идет японец Юма Кагияма (1910).
Лучшим из россиян является действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев (1569), располагающийся на шестой строчке. Александр Самарин (1244) идет 14-м, Артур Даниелян (998) — 16-м, Андрей Мозалев (956) — 17-м. 21-ю строчку занимает Петр Гуменник (809), а действующий чемпион России Михаил Коляда (787) идет на 24-м месте.
Напомним, в женском рейтинге лидерство принадлежит чемпионке мира Анне Щербаковой, второе место занимает Александра Трусова.
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