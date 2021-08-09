Российский боец ММА Александр Шлеменко может выступить на турнире Bellator в Москве, который состоится 23 октября.

«Да, это возможно. Но этими вопросами занимаются наши матчмейкеры», — сказал владелец Лиги Скотт Кокер, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, 37-летний Шлеменко — бывший чемпион промоушена в среднем весе. Россиянин выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. За это время он одержал 12 побед и потерпел пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

В своем последнем поединке, который состоялся в мае текущего год, Шлеменко единогласным решением судей одолел бразильца Марио Сантоса.

В главном бою турнира в Москве россиянин Фёдор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.