Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» Александра Кержакова, призналась, что страдает эпилепсией. По мнению девушки, причиной недуга стали стрессовые события, которые ей пришлось пережить в последние годы.

«Неожиданно первый раз случился приступ год назад на пустом месте», — рассказала Тюльпанова у себя в «Инстаграме».

Напомним, в апреле 2017 года в результате несчастного случая скончался отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов. Затем Тюльпанова развелась с Кержаковым, который пытался отобрать у неё малолетнего сына Артемия. По итогам длительного судебного разбирательства ребенок всё же остался с матерью.

Кержаков на данный момент является главным тренером «Нижнего Новгорода», который с этого сезона выступает в РПЛ.