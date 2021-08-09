Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, прокомментировала победу свой подопечной на Олимпиаде в Токио.

«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере», — приводит слова Зуссман The Jerulasem Post.

По словам тренера, она не сомневалась в том, что Ашрам завоюет ту медаль, которую хочет, поскольку умеет делать «правильные вещи в нужное время».

Напомним, победа Ашрам в Токио привела к скандалу, поскольку главным фаворитом соревнований считалась россиянка Дина Аверина. В заключительном упражнении с лентой израильтянка уронила предмет, поэтому Аверина могла рассчитывать на победу.