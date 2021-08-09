Сборная Греции по водному поло пожертвует часть призовых средств, полученных на Олимпиаде в Токио, пострадавшим от лесных пожаров. Греческие ватерполисты завоевали серебро Игр, уступив в финале Сербии со счётом 10:13 (3:6, 4:2, 2:2, 1:3).

Владелец футбольного «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис ранее обещал премировать ватерполистов за медали.

Национальный олимпийский комитет Греции на официальном сайте опубликовал обращение сборной, в котором она благодарит Маринакиса, а также болельщиков за поддержку, и обещает перевести половину суммы пострадавшим.

В Греции в настоящее время зафиксировано 154 лесных пожара. По официальным данным два человека погибли, многие были эвакуированы.