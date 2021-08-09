«Рубин» в официальном Твиттере объявил о подписании защитника Монтассара Тальби. 23-летний футболист сборной Туниса перешёл из итальянского клуба «Беневенто» и подписал с казанцами четырёхлетний контракт.

В итальянской серии A Тальби не провёл ни одного матча. Прошлый сезон он отыграл на правах аренды в турецком «Ризеспоре». На его счету 23 матча и 1 гол во всех турнирах.

В «Рубине» Тальби будет играть под номером три.

После трёх туров «Рубин» идёт вторым в таблице чемпионата России по футболу, выиграв все три матча. Выше него располагается только «Зенит», забивший больше мячей.

Ближайший матч «Рубин» проведёт 12 августа против «Ракува» в рамках ответного матча третьего отборочного раунда Лиги конференций.