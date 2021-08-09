В России на понедельник, 9 августа, выявлено 22 160 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 469 910.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 769 человек. 14 474 граждан выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 169,4 млн тестов. 165 650 житель страны скончался от коронавируса, еще 5 769 981 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 2150 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1895 новых случаев, в Московской области — 1487.