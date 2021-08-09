Определились суммы, которые российские спортсмены получат за медали на Олимпиаде в Токио. Перед стартом Игр стало известно, что победители получат по четыре миллиона рублей, серебряные призёры — по 2,5 миллиона, бронзовые — по 1,7 миллиона.

Всего медали Токио-2020 заработали 128 спортсменов из России. В сумме они получат 405,9 миллиона рублей. 180,7 миллиона заработали 62 мужчины и 225,2 миллиона — 66 женщин.

Больше всех пополнят свой банковский счёт стрелок Виталина Бацарашкина и пловец Евгений Рылов. Оба они взяли по два золота и серебру и заработали по 10,5 миллиона рублей.

Более одной медали выиграли 15 спортсменов. Пять из них взяли по два золота, двое из них — Бацарашкина и Рылов — добавили к ним ещё по серебру.

Четыре спортсмена получили по две медали, из которых ни одной золотой. Самым «неудачливым» из многократных призёров стала Юлия Каримова. Она взяла две бронзы и заработает 3,4 миллиона, то есть меньше, чем 24 спортсмена, завоевавшие одну медаль, зато золотую.

Самым «затратным на премии» станет фехтование: российские мастера сабли, шпаги и рапиры получат 58,7 миллиона рублей. Спортивные гимнасты заработали 43,8 миллиона, синхронистки — 40 миллионов, пловцы — 27,2 миллиона. 35 миллионов получат российские гандболистки и 32,5 миллиона — волейболисты. Однако стоит отметить, что на счету этих видов спорта только по одному серебру, но при этом команды состоят из большого числа спортсменов.

Из тех видов спорта, где Россия выиграла хотя бы одну медаль, меньше всего достанется прыгунам в воду — 3,4 миллиона за одну бронзу в синхронных прыжках.