Известный хореограф и постановщик Илья Авербух подвел итог Олимпийских игр в Токио.

«Очень жаль, что теперь и Олимпиада стала инструментом политической борьбы. Наши сердца с каждым из спортсменов, с кем поступили несправедливо, с каждым, кто услышал в свой адрес: «Вас здесь быть не должно!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме», сопроводив публикацию фотографией Дины и Арины Авериных.

Экс-спортсмен выразил надежду на то, что Олимпиады не превратятся в Евровидение, где принадлежность к определенной стране важнее, чем показанный результат.

«Олимпийские игры закончились! Позор судейства остался! А нас ждут новые победы! Горжусь каждым, кто выходил и отстаивал честь страны. Ребята, вы все большие молодцы!» – написал Авербух.

Напомним, в предпоследний день Игр произошел скандал, связанный с судейством в спортивной гимнастике. Россиянка Дина Аверина, которая считалась главным фаворитом, уступила представительнице Израиля Линой Ашрам.