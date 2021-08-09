Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Токио, в настоящий момент возвращаются в Москву.

Самолет, вылетевший из Токио, уже находится в России и сейчас пролетает примерно над Новым Уренгоем. Ожидается, что спортсмены будут в московском аэропорту «Внуково» примерно в 16:00.

Напомним, последними Японию покинули женская сборная России по гандболу и мужская — по волейболу, команды по художественной гимнастике и синхронному плаванию, легкоатлетка Мария Ласицкене и другие спортсмены. В Токио осталась каратистка Анна Чернышева, которая не смогла принять участие в соревнованиях из-за коронавируса. Она находится на карантине.

Олимпийские игры завершились вчера, 8 августа. Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.