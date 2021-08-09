Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о том, кто станет новым напарником Льюиса Хэмилтона вместо Валттери Боттаса.

«Это правда, что Лоуренс Стролл и Тото Вольф — близкие друзья, но я не думаю что это поможет Лэнсу стать напарником Хэмилтона в следующем сезоне. По моему мнению, Джордж Расселл является фаворитом в борьбе за это место. Он совсем не случайно провёл тесты 18-дюймовых шин с «Мерседесом», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

По мнению эксперта, Вольф поможет Боттасу остаться в Формуле-1 и продолжить карьеру в другой команде — например, в «Альфа Ромео», «Уильямсе» или «Астон Мартин».

Напомним, на протяжении всего сезона ходят слухи, что Расселл в скором времени сменит Боттаса в «Мерседесе». Возможно, что окончательно решение будет принято в ходе летней паузы, которая началась после гран-при Венгрии и завершится в конце августа.