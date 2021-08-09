Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» продлил контракты с ассистентами главного тренера Инъиго Зорсано, Адамантиосом Панагиотопулосом и Сергеем Вознюком.

Напомним, что Вознюк присоединился к основной команде в качестве ассистента главного тренера в августе 2019 года. Зорсано и Панагиотопулос работают в «Зените» с февраля 2020 года. Наставником команды является испанец Хави Паскуаль, контракт с которым продлен на три сезона.

Под руководством данного тренерского штаба «Зенит» впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, где в пятиматчевом противостоянии уступил «Барселоне». В Единой лиге ВТБ петербуржцы дошли до полуфинала, но уступили московскому ЦСКА.

В следующем сезоне сине-бело-голубые вновь выступят в Евролиге.